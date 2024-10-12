У передмісті Харкова пролунали вибухи

Вдень 11 жовтня російські загарбники атакували Харківщину КАБами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві Telegram-канали.

О 15:41 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією в напрямку Харківщини та Харкова. Згодом стало відомо про повторні пуски.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що під ворожий удар потрапив один з населених пунктів ТГ.

"Про постраждалих наразі інформація відсутня. Є інформація про влучання в житлові будинки. Виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

У Харківській ОВА повідомили, що близько 16:00 росіяни обстріляли село Черкаська Лозова Харківського району. Попередньо 1 людина постраждала.

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