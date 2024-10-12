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Новини
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У передмісті Харкова пролунали вибухи

Вдень 11 жовтня російські загарбники атакували Харківщину КАБами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві Telegram-канали.

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О 15:41 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією в напрямку Харківщини та Харкова. Згодом стало відомо про повторні пуски.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що під ворожий удар потрапив один з населених пунктів ТГ.

"Про постраждалих наразі інформація відсутня. Є інформація про влучання в житлові будинки. Виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

У Харківській ОВА повідомили, що близько 16:00 росіяни обстріляли село Черкаська Лозова Харківського району. Попередньо 1 людина постраждала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загарбники вдарили КАБом по лісозмузі в Харкові, без постраждалих

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обстріл (28973) Харків (5664) Харківщина (6054)


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Зеленский, как там "план перемоги", на Западе одобрили?
Надеюсь, скоро МаЦкву возьмём с таким потужным планом!
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12.10.2024 16:32 Відповісти
путіна теж питають коли перемога, стільки кабів, скинули а її все нема і нема.
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12.10.2024 17:05 Відповісти
І хто ж питає?
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12.10.2024 18:15 Відповісти
Рассєрженниє патріоти.
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12.10.2024 20:00 Відповісти
 
 