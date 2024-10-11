Загарбники вдарили КАБом по лісозмузі в Харкові, без постраждалих

Ввечері п'ятниці, 11 жовтня, росіяни атакували КАБом Харків. Обійшлося без постраждалих.

Про це у Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо приліт КАБа у лісосмугу Шевченківського району. На цю хвилину без постраждалих та руйнувань", - написав мер міста.

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