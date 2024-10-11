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Новини Війна
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Загарбники вдарили КАБом по лісозмузі в Харкові, без постраждалих

Росіяни скинули КАБ на Харків

Ввечері п'ятниці, 11 жовтня, росіяни атакували КАБом Харків. Обійшлося без постраждалих.

Про це у Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо приліт КАБа у лісосмугу Шевченківського району. На цю хвилину без постраждалих та руйнувань", - написав мер міста.

Читайте також: У Харкові пролунали вибухи: Удар КАБом зафіксовано по відкритій території, без постраждалих (оновлено)

Автор: 

Харків (5665) КАБ (377)


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Я правильно понимаю, что это корректировка огня от Терехова москалям?
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11.10.2024 22:40 Відповісти
ні, на жаль ти нічого не розумієш.
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11.10.2024 23:32 Відповісти
Загарбники вдарили КАБом по лісозмузі

Смузі не до вподоби?
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11.10.2024 22:48 Відповісти
 
 