Захватчики ударили КАБом по лесополосе в Харькове, без пострадавших
Вечером пятницы, 11 октября, россияне атаковали КАБом Харьков. Обошлось без пострадавших.
Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно прилет КАБа в лесополосу Шевченковского района. На эту минуту без пострадавших и разрушений", - написал мэр города.
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