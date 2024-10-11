Захватчики ударили КАБом по лесополосе в Харькове, без пострадавших

Вечером пятницы, 11 октября, россияне атаковали КАБом Харьков. Обошлось без пострадавших.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно прилет КАБа в лесополосу Шевченковского района. На эту минуту без пострадавших и разрушений", - написал мэр города.

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