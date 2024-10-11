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Новости Война
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Захватчики ударили КАБом по лесополосе в Харькове, без пострадавших

Росіяни скинули КАБ на Харків

Вечером пятницы, 11 октября, россияне атаковали КАБом Харьков. Обошлось без пострадавших.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно прилет КАБа в лесополосу Шевченковского района. На эту минуту без пострадавших и разрушений", - написал мэр города.

Читайте также: В Харькове прогремели взрывы: Удар КАБом зафиксирован по открытой территории, без пострадавших (обновлено)

Автор: 

Харьков (7546) КАБ (376)


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Я правильно понимаю, что это корректировка огня от Терехова москалям?
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11.10.2024 22:40 Ответить
ні, на жаль ти нічого не розумієш.
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11.10.2024 23:32 Ответить
Загарбники вдарили КАБом по лісозмузі

Смузі не до вподоби?
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11.10.2024 22:48 Ответить
 
 