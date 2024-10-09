РУС
В Харькове раздались взрывы: Удар КАБом зафиксирован по открытой территории, без пострадавших (обновлено)

Вибухи у Харкові вдень 9 жовтня

Днем 9 октября в Харькове слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе был слышен взрыв! Харьков может находиться под ударами КАБов. Возможны повторные пуски. Будьте осторожны!" - отметил он.

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения.

Позже Терехов уточнил, что предварительно, удар был совершен по району плотной жилой застройки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Авиаудары по Харькову 8 октября: В больницах остаются 16 человек, два человека - в тяжелом состоянии

"Оккупанты ударили по Харькову. Экстренные службы выехали на осмотр. Предварительно - частный сектор. Информации о пострадавших на эту минуту не поступало", - сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Обновлено в 15:50

Синегубов позже добавил, что зафиксирован удар КАБом по открытой территории в Шевченковском районе Харькова. Без пострадавших, осмотр территории продолжается.

обстрел (29164) Харьков (7733) КАБ (424)
показать весь комментарий
09.10.2024 15:47 Ответить
Оккупанти продовжуть знищувати цівільні авто

ВЕРХОВНА РАДА ПРОДОВЖУЄ ЛОББІЮВАТИ АВТОБАРИГ, які наживаються українцях

приберить мито і акцізи, автоманкурти ‼️‼️‼️‼️
показать весь комментарий
09.10.2024 15:49 Ответить
 
 