В Харькове раздались взрывы: Удар КАБом зафиксирован по открытой территории, без пострадавших (обновлено)
Днем 9 октября в Харькове слышны взрывы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе был слышен взрыв! Харьков может находиться под ударами КАБов. Возможны повторные пуски. Будьте осторожны!" - отметил он.
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения.
Позже Терехов уточнил, что предварительно, удар был совершен по району плотной жилой застройки.
"Оккупанты ударили по Харькову. Экстренные службы выехали на осмотр. Предварительно - частный сектор. Информации о пострадавших на эту минуту не поступало", - сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Обновлено в 15:50
Синегубов позже добавил, что зафиксирован удар КАБом по открытой территории в Шевченковском районе Харькова. Без пострадавших, осмотр территории продолжается.
