У Харкові пролунали вибухи: Удар КАБом зафіксовано по відкритій території, без постраждалих (оновлено)

Удень 9 жовтня у Харкові чутно вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті було чутно вибух! Харків може перебувати під ударами КАБів. Можливі повторні пуски. Будьте обережні!" - зазначив він.

Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Пізніше Терехов уточнив, що попередньо, удар було скоєно по району щільної житлової забудови.

"Окупанти вдарили по Харкову. Екстрені служби виїхали на огляд. Попередньо - приватний сектор. Інформації про потерпілих на цю хвилину не надходило", - повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Оновлена о 15:50

Синєгубов пізніше додав, що зафіксовано удар КАБом по відкритій території у Шевченківському районі Харкова. Без постраждалих, огляд території триває.