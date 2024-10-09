Авіаудари по Харкову 8 жовтня: У лікарнях залишаються 16 осіб, дві людини - у тяжкому стані

Станом на ранок 9 жовтня в лікарнях Харківської області на стаціонарному лікуванні перебувають 16 постраждалих від обстрілів Харкова 8 жовтня.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом унаслідок російських атак поранень зазнали 42 людини, серед них 2 дитини (10 та 16 років).

До медзакладів було госпіталізовано 25 постраждалих, зокрема 16-річного хлопця у стані середньої важкості з різаними ранами нижніх кінцівок та акубаротравмою. Десятирічній дитині допомогу надали на місці.

В ОВА повідомили, що на сьогоднішній ранок у лікарнях залишаються 16 людей, двоє у тяжкому стані: 35-річна жінка з вибуховим пораненням та черепно-мозковою травмою та 46-річний чоловік, який дістав черепно-мозкову травму, травму нижньої кінцівки.

Також в ОВА додали, що решта постраждалих перебувають у відділеннях медзакладів у стані середньої важкості.

Нагадаємо, протягом 8 жовтня російські війська двічі атакували Харків. Вранці здійснили ракетну атаку, унаслідок якої, за даними станом на 12:35, постраждала 21 людина. Увечері повідомлялося, що РФ вдарила КАБом по багатоповерхівці в Харкові. Станом на 19 годину мер Ігор Терехов повідомляв, що кількість постраждалих становить сім осіб, з яких двоє загиблих.