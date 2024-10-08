РФ вдарила КАБом по багатоповерхівці в Харкові: 2 загиблих, 5 постраждалих (оновлено)

Російські окупаційні війська вдарили авіабомбою по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про КАБ курсом на Харків.

Мер Терехов повідомив, що окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці в Київському районі міста.

Глава ОВА Синєгубов заявив, що попередньо є постраждалі.

За словами очільника міста, попередньо відомо про 1 жертву.

Згодом окупанти здійснили повторний пуск КАБ на Харків. У місті пролунали повторні вибухи.

Відомо про 2 загиблих.

Читайте: Рашисти вдарили по Харкову: Постраждала 21 особа, зокрема дитина (оновлено)

ОНОВЛЕННЯ 18:29

Глава ОВА Синєгубов написав: "Сьогодні ворог випустив 6 КАБів по Харківщині. Місця 5 локацій — відомі.

Прильот фіксували в Салтівському районі Харкова. Дві людини загинули: жінка та чоловік по 70 років. Три поранені. Інформація оновлюється. Боєприпас — ФАБ-500.

Також ворог завдав удару по Черкаській Лозовій. Без постраждалих".

ОНОВЛЕННЯ 19:04

Мер Терехов повідомив: Кількість постраждалих зросла до семи, з яких двоє загиблих.

Також він додав: "Постраждали 15 багатоквартирних житлових будинки у Салтівському районі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Вже сьогодні ввечері почнемо закривати вікна ОСБ. А завтра зранку на місці розпочне працювати ЦНАП, де люди зможуть отримати допомогу в оформленні документів на Є-Відновлення".