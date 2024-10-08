РФ вдарила КАБом по багатоповерхівці в Харкові: 2 загиблих, 5 постраждалих (оновлено)
Російські окупаційні війська вдарили авіабомбою по Харкову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про КАБ курсом на Харків.
Мер Терехов повідомив, що окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці в Київському районі міста.
Глава ОВА Синєгубов заявив, що попередньо є постраждалі.
За словами очільника міста, попередньо відомо про 1 жертву.
Згодом окупанти здійснили повторний пуск КАБ на Харків. У місті пролунали повторні вибухи.
Відомо про 2 загиблих.
ОНОВЛЕННЯ 18:29
Глава ОВА Синєгубов написав: "Сьогодні ворог випустив 6 КАБів по Харківщині. Місця 5 локацій — відомі.
Прильот фіксували в Салтівському районі Харкова. Дві людини загинули: жінка та чоловік по 70 років. Три поранені. Інформація оновлюється. Боєприпас — ФАБ-500.
Також ворог завдав удару по Черкаській Лозовій. Без постраждалих".
ОНОВЛЕННЯ 19:04
Мер Терехов повідомив: Кількість постраждалих зросла до семи, з яких двоє загиблих.
Також він додав: "Постраждали 15 багатоквартирних житлових будинки у Салтівському районі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.
Вже сьогодні ввечері почнемо закривати вікна ОСБ. А завтра зранку на місці розпочне працювати ЦНАП, де люди зможуть отримати допомогу в оформленні документів на Є-Відновлення".
Це таких жах, коли воно летить на тебе зi свистом.
Молились на F-16 i нiхРуя...
А чи не знаєте: Арта без снарядів як про що чи ні про що ????
Дякую що "просвітили".....