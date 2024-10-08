УКР
7 774 13

РФ вдарила КАБом по багатоповерхівці в Харкові: 2 загиблих, 5 постраждалих (оновлено)

Росіяни вдарили КАБом по будинку в Харкові

Російські окупаційні війська вдарили авіабомбою по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про КАБ курсом на Харків.

Мер Терехов повідомив, що окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці в Київському районі міста.

Глава ОВА Синєгубов заявив, що попередньо є постраждалі.

За словами очільника міста, попередньо відомо про 1 жертву.

Згодом окупанти здійснили повторний пуск КАБ на Харків. У місті пролунали повторні вибухи.

Відомо про 2 загиблих.

Читайте: Рашисти вдарили по Харкову: Постраждала 21 особа, зокрема дитина (оновлено)

ОНОВЛЕННЯ 18:29

Глава ОВА Синєгубов написав: "Сьогодні ворог випустив 6 КАБів по Харківщині. Місця 5 локацій — відомі.

Прильот фіксували в Салтівському районі Харкова. Дві людини загинули: жінка та чоловік по 70 років. Три поранені. Інформація оновлюється. Боєприпас — ФАБ-500.

Також ворог завдав удару по Черкаській Лозовій. Без постраждалих".

ОНОВЛЕННЯ 19:04

Мер Терехов повідомив: Кількість постраждалих зросла до семи, з яких двоє загиблих.

Також він додав: "Постраждали 15 багатоквартирних житлових будинки у Салтівському районі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Вже сьогодні ввечері почнемо закривати вікна ОСБ. А завтра зранку на місці розпочне працювати ЦНАП, де люди зможуть отримати допомогу в оформленні документів на Є-Відновлення".

Топ коментарі
+12
Зброю треба виробляти свою. У нас замість зброъ всі гроші знову уходять в асфальт.
08.10.2024 17:36 Відповісти
+8
Дальнобійні ракети не дають. Бо тоді російський наступ зупиниться.
08.10.2024 17:23 Відповісти
+7
А Америка продовжує поставляти зброю технологією капельного поливу. Щоб недайбоже ми не виграли...
08.10.2024 17:31 Відповісти
Сподіваюсь прийде час коли Ф16 зможуть відігнати носії КАБів від України.
08.10.2024 17:19 Відповісти
08.10.2024 17:23 Відповісти
Вже не знаю чим цi клятi КАБи по Харкову вiдiгнати.
Це таких жах, коли воно летить на тебе зi свистом.

Молились на F-16 i нiхРуя...
08.10.2024 17:27 Відповісти
ну ви ж розумієте, що одним видом ф-16 літаки, що каби жбурляють, не відлякати, потрібні якісь ракети повітря-повітря, наприклад, а де їх взяти...
показати весь коментар
08.10.2024 17:31 Відповісти
Да тільки - розфігачити аеродроми - не найближчі..літаки й заводи з виготовлення КАБів..ті заводи належать ростєху, ото за переліком нищити підприємства..
показати весь коментар
08.10.2024 18:09 Відповісти
Зможуть, коли ракети до них дадуть, бо Ф16 без відповідних ракет то ні про що
показати весь коментар
08.10.2024 17:31 Відповісти
Оксана Ви "Америку відкрили" ..... точно літаки без ракет ні про що? Ви впевнені? А я й "не знав" що літак без ракети то ні про що на війні.
А чи не знаєте: Арта без снарядів як про що чи ні про що ????
Дякую що "просвітили".....
09.10.2024 01:49 Відповісти
08.10.2024 17:31 Відповісти
08.10.2024 17:36 Відповісти
08.10.2024 18:55 Відповісти
Рашиський геноцид проти українського народу продовжуєтся і так кожен день варвари воюють з мирним населенням ,влада мовчить ,світове співтовариство мовчить ,українська діаспора і переселенці які мали б нагадувати про злочини рашиського режиму теж бездіяльні.
08.10.2024 19:55 Відповісти
Мій район. Там у ставку, біля якого прилетіло, стільки качок жило. Після вибуху велика стая птахів довго кружляла і кричала над Салтівкою . Скільки ж їх там загинуло.
показати весь коментар
08.10.2024 19:59 Відповісти
тварини відчувають небезпеку, тому не варто переживати за качок
показати весь коментар
08.10.2024 20:35 Відповісти
 
 