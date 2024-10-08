РФ ударила КАБом по многоэтажке в Харькове: 2 погибших, 5 пострадавших (обновлено)
Российские оккупационные войска ударили авиабомбой по Харькову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о КАБе курсом на Харьков.
Мэр Терехов сообщил, что оккупанты ударили КАБом по многоэтажке в Киевском районе города.
Глава ОВА Синегубов заявил, что предварительно есть пострадавшие.
По словам главы города, предварительно известно об 1 жертве.
Впоследствии оккупанты осуществили повторный пуск КАБ на Харьков. В городе прогремели повторные взрывы.
Известно о 2 погибших.
ОБНОВЛЕНИЕ 18:29
Глава ОВА Синегубов написал: "Сегодня враг выпустил 6 КАБов по Харьковщине. Места 5 локаций известны.
Прилет зафиксировали в Салтовском районе Харькова. Два человека погибли: женщина и мужчина по 70 лет. Три раненых. Информация обновляется. Боеприпас – ФАБ-500.
Также враг нанес удар по Черкасской Лозовой. Без пострадавших".
ОБНОВЛЕНИЕ 19:04
Мэр Терехов сообщил: Число пострадавших возросло до семи, из которых двое погибших.
Также он добавил: "Пострадали 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры".
Уже сегодня вечером начнем закрывать окна ОСБ. А завтра утром на месте начнет работу ЦНАП, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на Е-Восстановление".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це таких жах, коли воно летить на тебе зi свистом.
Молились на F-16 i нiхРуя...
А чи не знаєте: Арта без снарядів як про що чи ні про що ????
Дякую що "просвітили".....