РФ ударила КАБом по многоэтажке в Харькове: 2 погибших, 5 пострадавших (обновлено)

Росіяни вдарили КАБом по будинку в Харкові

Российские оккупационные войска ударили авиабомбой по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о КАБе курсом на Харьков.

Мэр Терехов сообщил, что оккупанты ударили КАБом по многоэтажке в Киевском районе города.

Глава ОВА Синегубов заявил, что предварительно есть пострадавшие.

По словам главы города, предварительно известно об 1 жертве.

Впоследствии оккупанты осуществили повторный пуск КАБ на Харьков. В городе прогремели повторные взрывы.

Известно о 2 погибших.

Читайте: Рашисты ударили по Харькову: Пострадал 21 человек, в том числе ребенок (обновлено)

ОБНОВЛЕНИЕ 18:29

Глава ОВА Синегубов написал: "Сегодня враг выпустил 6 КАБов по Харьковщине. Места 5 локаций известны.

Прилет зафиксировали в Салтовском районе Харькова. Два человека погибли: женщина и мужчина по 70 лет. Три раненых. Информация обновляется. Боеприпас – ФАБ-500.

Также враг нанес удар по Черкасской Лозовой. Без пострадавших".

ОБНОВЛЕНИЕ 19:04

Мэр Терехов сообщил: Число пострадавших возросло до семи, из которых двое погибших.

Также он добавил: "Пострадали 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры".

Уже сегодня вечером начнем закрывать окна ОСБ. А завтра утром на месте начнет работу ЦНАП, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на Е-Восстановление".

обстрел (29146) Харьков (7731) КАБ (423)
Зброю треба виробляти свою. У нас замість зброъ всі гроші знову уходять в асфальт.
08.10.2024 17:36 Ответить
Дальнобійні ракети не дають. Бо тоді російський наступ зупиниться.
08.10.2024 17:23 Ответить
А Америка продовжує поставляти зброю технологією капельного поливу. Щоб недайбоже ми не виграли...
08.10.2024 17:31 Ответить
Сподіваюсь прийде час коли Ф16 зможуть відігнати носії КАБів від України.
08.10.2024 17:19 Ответить
Дальнобійні ракети не дають. Бо тоді російський наступ зупиниться.
08.10.2024 17:23 Ответить
Вже не знаю чим цi клятi КАБи по Харкову вiдiгнати.
Це таких жах, коли воно летить на тебе зi свистом.

Молились на F-16 i нiхРуя...
08.10.2024 17:27 Ответить
ну ви ж розумієте, що одним видом ф-16 літаки, що каби жбурляють, не відлякати, потрібні якісь ракети повітря-повітря, наприклад, а де їх взяти...
08.10.2024 17:31 Ответить
Да тільки - розфігачити аеродроми - не найближчі..літаки й заводи з виготовлення КАБів..ті заводи належать ростєху, ото за переліком нищити підприємства..
08.10.2024 18:09 Ответить
Зможуть, коли ракети до них дадуть, бо Ф16 без відповідних ракет то ні про що
08.10.2024 17:31 Ответить
Оксана Ви "Америку відкрили" ..... точно літаки без ракет ні про що? Ви впевнені? А я й "не знав" що літак без ракети то ні про що на війні.
А чи не знаєте: Арта без снарядів як про що чи ні про що ????
Дякую що "просвітили".....
09.10.2024 01:49 Ответить
А Америка продовжує поставляти зброю технологією капельного поливу. Щоб недайбоже ми не виграли...
08.10.2024 17:31 Ответить
Зброю треба виробляти свою. У нас замість зброъ всі гроші знову уходять в асфальт.
08.10.2024 17:36 Ответить
08.10.2024 18:55 Ответить
Рашиський геноцид проти українського народу продовжуєтся і так кожен день варвари воюють з мирним населенням ,влада мовчить ,світове співтовариство мовчить ,українська діаспора і переселенці які мали б нагадувати про злочини рашиського режиму теж бездіяльні.
08.10.2024 19:55 Ответить
Мій район. Там у ставку, біля якого прилетіло, стільки качок жило. Після вибуху велика стая птахів довго кружляла і кричала над Салтівкою . Скільки ж їх там загинуло.
08.10.2024 19:59 Ответить
тварини відчувають небезпеку, тому не варто переживати за качок
показать весь комментарий
