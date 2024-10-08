РФ ударила КАБом по многоэтажке в Харькове: 2 погибших, 5 пострадавших (обновлено)

Российские оккупационные войска ударили авиабомбой по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о КАБе курсом на Харьков.

Мэр Терехов сообщил, что оккупанты ударили КАБом по многоэтажке в Киевском районе города.

Глава ОВА Синегубов заявил, что предварительно есть пострадавшие.

По словам главы города, предварительно известно об 1 жертве.

Впоследствии оккупанты осуществили повторный пуск КАБ на Харьков. В городе прогремели повторные взрывы.

Известно о 2 погибших.

ОБНОВЛЕНИЕ 18:29

Глава ОВА Синегубов написал: "Сегодня враг выпустил 6 КАБов по Харьковщине. Места 5 локаций известны.

Прилет зафиксировали в Салтовском районе Харькова. Два человека погибли: женщина и мужчина по 70 лет. Три раненых. Информация обновляется. Боеприпас – ФАБ-500.

Также враг нанес удар по Черкасской Лозовой. Без пострадавших".

ОБНОВЛЕНИЕ 19:04

Мэр Терехов сообщил: Число пострадавших возросло до семи, из которых двое погибших.

Также он добавил: "Пострадали 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры".

Уже сегодня вечером начнем закрывать окна ОСБ. А завтра утром на месте начнет работу ЦНАП, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на Е-Восстановление".