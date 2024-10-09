Авиаудары по Харькову 8 октября: В больницах остаются 16 человек, два человека – в тяжелом состоянии

По состоянию на утро 9 октября в больницах Харьковской области на стационарном лечении находятся 16 пострадавших от обстрелов Харькова 8 октября.

Об этом сообщили в Харьковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, всего в результате российских атак ранения получили 42 человека, среди них 2 ребенка (10 и 16 лет).

В медучреждения были госпитализированы 25 пострадавших, в том числе 16-летний парень в состоянии средней тяжести с резаными ранами нижних конечностей и акубаротравмой. Десятилетнему ребенку помощь оказали на месте.

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В ОГА сообщили, что на сегодняшнее утро в больницах остаются 16 человек, двое в тяжелом состоянии: 35-летняя женщина со взрывным ранением и черепно-мозговой травмой и 46-летний мужчина, который получил черепно-мозговую травму, травму нижней конечности.

Также в ОВА добавили, что остальные пострадавшие находятся в отделениях медучреждений в состоянии средней тяжести.

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Напомним, в течение 8 октября российские войска дважды атаковали Харьков. Утром осуществили ракетную атаку, в результате которой, по данным на 12:35, пострадал 21 человек. Вечером сообщалось, что РФ ударила КАБом по многоэтажке в Харькове. По состоянию на 19 часов мэр Игорь Терехов сообщал, что количество пострадавших составляет семь человек, из которых двое погибших.