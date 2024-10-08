Авиаатака по Харькову и пригороду: двое погибших, травмированы четверо взрослых и 10-летний мальчик. ФОТОрепортаж

Двое погибших и пять раненых: войска РФ в очередной раз нанесли авиаатаку по Харькову и пригороду вечером 8 октября, второй раз за день.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Харьков

По данным следствия, 8 октября, начиная с 16:50 до 17:20 вооруженные силы РФ нанесли серию ударов с тактической авиации по Харькову и пригороду.

В Салтовском районе г. Харькова авиационный боеприпас попал возле водоема в районе плотной жилой застройки. Погибли два человека: 69-летняя женщина и мужчина 73 лет. Еще пять человек получили ранения. Повреждены многоквартирные жилые дома.

Среди пятерых травмированных трое женщин, мужчина и 10-летний мальчик. У ребенка ранение стеклом, медики оказали ему помощь.

Пригород Харькова

Так, в с. Черкасская Лозовая повреждены дома.

В поселке Малая Даниловка попадание в лесополосе. К счастью, без пострадавших.

"По предварительным данным, враг нанес удары ФАБ-250 с УМПК из населенного пункта Томаровка Белгородской области РФ. Для обстрела использовались два самолета Су-34", - добавили в прокуратуре.

Напомним, в течение 8 октября российские войска дважды атаковали Харьков. Утром это была ракетная атака и по состоянию на 12:35 пострадал 21 человек.