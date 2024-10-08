Авіаатака по Харкову та передмістю: двоє загиблих, травмовано чотирьох дорослих і 10-річного хлопчика. ФОТОрепортаж

Двоє загиблих та пʼять поранених: війська РФ вчергове завдали авіаатаки по Харкову та передмістю увечері 8 жовтня, вдруге за день.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомлення.

Харків

За даними слідства, 8 жовтня, починаючи з 16:50 до 17:20 збройні сили РФ завдали серію ударів з тактичної авіації по Харкову та передмістю.

У Салтівському районі м. Харкова авіаційний боєприпас влучив біля водойми у районі щільної житлової забудови. Загинули дві людини: 69-річна жінка та чоловік 73 років. Ще пʼять людей отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Серед пʼятьох травмованих троє жінок, чоловік та 10-річний хлопчик. У дитини поранення склом, медики надали йому допомогу.

Передмістя Харкова

Так, у с. Черкаська Лозова пошкоджено будинки.

У селищі Мала Данилівка влучання у лісосмузі. На щастя, без постраждалих.

"За попередніми даними, ворог завдав ударів ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту Томарівка бєлгородської області РФ. Для обстрілу використовувались два літаки Су-34", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, протягом 8 жовтня російські війська двічі атакували Харків. Вранці це була ракетна атака і станом на 12:35 постраждала 21 людина.