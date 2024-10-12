В пригороде Харькова раздались взрывы
Днем 11 октября российские захватчики атаковали Харьковщину КАБами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В 15:41 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБ тактической авиацией в направлении Харьковщины и Харькова. Впоследствии стало известно о повторных пусках.
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что под вражеский удар попал один из населенных пунктов ТГ.
"О пострадавших пока информация отсутствует. Есть информация о попадании в жилые дома. Возник пожар", - говорится в сообщении.
В Харьковской ОВА сообщили, что около 16:00 россияне обстреляли село Черкасская Лозовая Харьковского района. Предварительно 1 человек пострадал.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Надеюсь, скоро МаЦкву возьмём с таким потужным планом!