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В пригороде Харькова раздались взрывы

Окупанти вдарили КАБами по Харківщини

Днем 11 октября российские захватчики атаковали Харьковщину КАБами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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В 15:41 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБ тактической авиацией в направлении Харьковщины и Харькова. Впоследствии стало известно о повторных пусках.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что под вражеский удар попал один из населенных пунктов ТГ.

"О пострадавших пока информация отсутствует. Есть информация о попадании в жилые дома. Возник пожар", - говорится в сообщении.

В Харьковской ОВА сообщили, что около 16:00 россияне обстреляли село Черкасская Лозовая Харьковского района. Предварительно 1 человек пострадал.

Читайте также: Захватчики ударили КАБом по лесополосе в Харькове, без пострадавших

Автор: 

обстрел (27672) Харьков (7549) Харьковщина (5577)


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Зеленский, как там "план перемоги", на Западе одобрили?
Надеюсь, скоро МаЦкву возьмём с таким потужным планом!
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12.10.2024 16:32 Ответить
путіна теж питають коли перемога, стільки кабів, скинули а її все нема і нема.
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12.10.2024 17:05 Ответить
І хто ж питає?
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12.10.2024 18:15 Ответить
Рассєрженниє патріоти.
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12.10.2024 20:00 Ответить
 
 