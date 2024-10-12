В пригороде Харькова раздались взрывы

Днем 11 октября российские захватчики атаковали Харьковщину КАБами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В 15:41 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБ тактической авиацией в направлении Харьковщины и Харькова. Впоследствии стало известно о повторных пусках.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что под вражеский удар попал один из населенных пунктов ТГ.

"О пострадавших пока информация отсутствует. Есть информация о попадании в жилые дома. Возник пожар", - говорится в сообщении.

В Харьковской ОВА сообщили, что около 16:00 россияне обстреляли село Черкасская Лозовая Харьковского района. Предварительно 1 человек пострадал.

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