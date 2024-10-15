Россияне убили мужчину в селе Глушковка на Харьковщине
15 октября около 16:30 российская армия обстреляла с. Глушковка Купянского района Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Вследствие обстрела погиб 73-летний мужчина.
Также в населенном пункте повреждены частные домовладения.
Как сообщалось ранее, в Купянском районе, включая г. Купянск, усиливают меры по эвакуации гражданского населения, в Боровской тергромаде Изюмского района объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.
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