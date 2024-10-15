РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6422 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 538 1

Россияне убили мужчину в селе Глушковка на Харьковщине

Обстріл Куп'янщини 15 жовтня

15 октября около 16:30 российская армия обстреляла с. Глушковка Купянского района Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Вследствие обстрела погиб 73-летний мужчина.

Также в населенном пункте повреждены частные домовладения.

Как сообщалось ранее, в Купянском районе, включая г. Купянск, усиливают меры по эвакуации гражданского населения, в Боровской тергромаде Изюмского района объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

Читайте также: Ситуация на Запорожском направлении достаточно динамичная, но какого-то успеха оккупанты не имеют, - Силы обороны юга

Автор: 

обстрел (27699) Харьковщина (5577) жертвы (2092) Купянск (674)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
193 перегляди
............................
Родині важко! Підтримка їм потрібна! Тримаймося..... Все буде Україна!
показать весь комментарий
15.10.2024 20:53 Ответить
 
 