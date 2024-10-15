Россияне убили мужчину в селе Глушковка на Харьковщине

15 октября около 16:30 российская армия обстреляла с. Глушковка Купянского района Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Вследствие обстрела погиб 73-летний мужчина.

Также в населенном пункте повреждены частные домовладения.

Как сообщалось ранее, в Купянском районе, включая г. Купянск, усиливают меры по эвакуации гражданского населения, в Боровской тергромаде Изюмского района объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

Читайте также: Ситуация на Запорожском направлении достаточно динамичная, но какого-то успеха оккупанты не имеют, - Силы обороны юга