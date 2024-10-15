Росіяни вбили чоловіка в селі Глушківка на Харківщині

15 жовтня близько 16:30 російська армія обстріляла с. Глушківка Купʼянського району на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік.

Також у населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння.

Як повідомлялось раніше, у Куп’янському районі, включно із м. Куп’янськ, посилюють заходи з евакуації цивільного населення, у Борівській тергромаді Ізюмського району оголосили евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми.

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