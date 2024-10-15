Росіяни вбили чоловіка в селі Глушківка на Харківщині
15 жовтня близько 16:30 російська армія обстріляла с. Глушківка Купʼянського району на Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік.
Також у населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння.
Як повідомлялось раніше, у Куп’янському районі, включно із м. Куп’янськ, посилюють заходи з евакуації цивільного населення, у Борівській тергромаді Ізюмського району оголосили евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
............................
Родині важко! Підтримка їм потрібна! Тримаймося..... Все буде Україна!