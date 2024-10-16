Рашисти обстріляли 2 райони Харківщини: загинув чоловік

Минулої доби, 15 жовтня 2024 року, війська РФ обстрілювали Куп'янський та Харківський райони Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора близько 21:15 зафіксовано удар КАБом у Харківському районі, поблизу Харкова. Минулося без руйнувань та постраждалих.

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Обстріли Куп'янщини

15:30 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Кругляківка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Загинув 67-річний чоловік .

. ▪️ 15:00 Куп'янський р-н., м. Куп'янськ. Удар з FPV-дрона. Пошкоджено автівку.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 15 жовтня в Харкові пролунали вибухи.