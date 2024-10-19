Вследствие вражеских обстрелов Купянская погибла женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие обстрела россиянами Купянска Харьковской области погибла женщина.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, вражеский обстрел произошел вечером 18 октября. Погибла 65-летняя женщина, которая во время удара находилась на улице.

В городе повреждены жилые дома.

Сейчас начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Купянском районе, включая г. Купянск, усиливают меры по эвакуации гражданского населения, в Боровской тергромаде Изюмского района объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

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