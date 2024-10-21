Из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины эвакуировали еще 118 гражданских, - ОВА

С Купянского и Боровского направлений в Харьковской области эвакуировали еще 118 человек. В частности, 103 человека вывезли из Купянска.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

На Харьковщине продолжается эвакуация с прифронтовых территорий.

"Сейчас удалось вывезти еще 118 человек. В частности, из города Купянска - 103 человека; из Кондрашевской громады эвакуировали 2 человека; из Куриловской громады - 10 человек, из них 3 - дети. На сегодня с Купянского направления эвакуации подлежит 9351 человек; на Боровском направлении - 173 человека. На опасных территориях остается 91 ребенок. Эвакуационные мероприятия продолжаются", - рассказал чиновник.

Синегубов отметил, что в течение суток захватчики применили по территории Харьковщины 6 управляемых авиабомб и 3 FPV-дрона.

Напомним, что на прошлой неделе в Купянском районе, включая г. Купянск, усилили меры по эвакуации гражданского населения, в Боровской тергромаде Изюмского района объявили эвакуацию в принудительный способ семей с детьми.

Также читайте: На Купянщине остается 5100 гражданских жителей, из них 1900 - на левом берегу. Ситуация на левобережье – критическая, - ГВА