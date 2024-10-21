З прифронтових населених пунктів Харківщини евакуювали ще 118 цивільних, - ОВА

З Куп'янського і Борівського напрямків у Харківській області евакуювали ще 118 людей. Зокрема, 103 людини вивезли із Куп'янська.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

На Харківщині триває евакуація з прифронтових територій.

"Наразі вдалося вивезти ще 118 осіб. Зокрема, з міста Куп'янськ – 103 людини; з Кіндрашівської громади евакуювали 2 людей; Курилівської громади – 10 осіб, з них 3 – діти. Станом на сьогодні з Куп'янського напрямку евакуації підлягає 9351 особа; на Борівському напрямку – 173 особи. На небезпечних територіях залишається 91 дитина. Евакуаційні заходи тривають", - розповів посадовець.

Синєгубов зазначив, що упродовж доби загарбники застосували по території Харківщини 6 керованих авіабомб і 3 FPV-дрони.

Нагадаємо, що минулого тижня у Куп’янському районі, включно із м. Куп’янськ, посилили заходи з евакуації цивільного населення, у Борівській тергромаді Ізюмського району оголосили евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми.

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