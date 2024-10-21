На Куп’янщині залишається 5100 цивільних мешканців, із них 1900 - на лівому березі. Ситуація на лівобережжі - критична, - МВА

На лівому березі Кам’янської громади, що на Харківщині, залишаються 1900 людей. Минулого тижня влада посилила евакуацію з цієї громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода (Свобода Ранок) заявив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

"На сьогодні в громаді залишається 5100 цивільних мешканців, із них 1900 - на лівому березі. За останній тиждень евакуйовано понад 800 цивільних мешканців. Якщо ми кажемо про лівий берег громади (Ківшарівка, Купʼянськ-Вузловий, Купʼянськ (район Заоскілля) - критична ситуація. На жаль, у звʼязку з постійними обстрілами та критичними пошкодженнями відсутні електропостачання, газопостачання, водопостачання. Також відсутні послуги соціальної інфраструктури (Укрпошта, аптеки, лікарня, комунальні підприємства). На даний час відновити неможливо", - каже Беседін.

Правий берег Куп’янської громади потерпає від обстрілів. Доставити туди гуманітарну допомогу неможливо

"Правобережна частина міста Купʼянськ - критична інфраструктура працює, надаються всі послуги. Соціальна інфраструктура теж працює, але у звʼязку з постійними обстрілами, з кожним днем все важче і важче. Доставка гуманітарної допомоги (продукти та засоби гігієни) до громади на цей час неможливі. Основні шляхи перебувають під обстрілами FPV дронів", - сказав начальник МВА.

Нагадаємо, напередодні бійці Національної Гвардії зупинили спробу ворога захопити переправу через річку Оскіл і розширити свій наступ на лівому березі Куп'янщини.

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