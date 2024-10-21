На Купянщине остается 5100 гражданских жителей, из них 1900 - на левом берегу. Ситуация на левобережье – критическая, - ГВА

На левом берегу Каменской громады, что на Харьковщине, остаются 1900 человек. На прошлой неделе власти усилили эвакуацию из этой громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода (Свобода Ранок) заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

"На сегодня в громаде остается 5100 гражданских жителей, из них 1900 - на левом берегу. За последнюю неделю эвакуировано более 800 гражданских жителей. Если мы говорим о левом берегу громады (Ковшаровка, Купянск-Узловой, Купянск (район Заосколья) - критическая ситуация. К сожалению, в связи с постоянными обстрелами и критическими повреждениями отсутствуют электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение. Также отсутствуют услуги социальной инфраструктуры (Укрпочта, аптеки, больница, коммунальные предприятия). В настоящее время восстановить невозможно", - говорит Беседин.

Правый берег Купянской громады страдает от обстрелов. Доставить туда гуманитарную помощь невозможно.

"Правобережная часть города Купянск - критическая инфраструктура работает, предоставляются все услуги. Социальная инфраструктура тоже работает, но в связи с постоянными обстрелами, с каждым днем все труднее и труднее. Доставка гуманитарной помощи (продукты и средства гигиены) в громаду в настоящее время невозможна. Основные пути находятся под обстрелами FPV дронов", - сказал начальник ГВА.

Напомним, накануне бойцы Национальной Гвардии остановили попытку врага захватить переправу через реку Оскол и расширить свое наступление на левом берегу Купянщины.

Также читайте: Два человека погибли в результате российского обстрела Изюмского района