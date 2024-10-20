Два человека погибли в результате российского обстрела Изюмского района

20 октября оккупанты обстреляли село Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОГА.

Вследствие вражеского обстрела, предварительно КАБ, был поврежден частный жилой дом.

"Во время проведения поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело 71-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Впоследствии появилась информация о том, что под завалами поврежденного дома спасатели обнаружили еще тело 72-летней женщины.

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