Два человека погибли в результате российского обстрела Изюмского района
20 октября оккупанты обстреляли село Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОГА.
Вследствие вражеского обстрела, предварительно КАБ, был поврежден частный жилой дом.
"Во время проведения поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело 71-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
Впоследствии появилась информация о том, что под завалами поврежденного дома спасатели обнаружили еще тело 72-летней женщины.
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