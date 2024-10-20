оккупанты из артиллерии ударили по Змиевке на Херсонщине. До основания разрушен дом, еще один дом поврежден.. ФОТОрепортаж
Днем воскресенья, 20 октября, российские захватчики обстреляли из артиллерии село Змиевка на Херсонщине.
Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вражеский обстрел произошел около 16:30.
Один из российских снарядов попал в жилой дом из-за чего дом полностью разрушен. Также повреждения получил еще один частный дом.
Люди не пострадали.
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саша паламарчук
показать весь комментарий20.10.2024 19:54 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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