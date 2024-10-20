За сутки враг атаковал 11 населенных пунктов Херсона, ночью обстрелял Корабельный район Херсона, 1 человек погиб

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Садовое, Приднепровское, Антоновка, Камышаны, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Александровка и Саблуковка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение и административное здание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 8 частных домов. Также оккупанты изуродовали сельскохозяйственную технику", - говорится в сообщении.

Ночью и утром россияне наносили артиллерийские обстрелы по Херсонскому району. В результате в Александровке были повреждены два частных дома, в Камышанах повреждения получили здание местной школы и три частных домовладения. А в прибрежной части Центрального района Херсона - многоквартирный дом и административное здание.

В Днепровском районе под атаку военных РФ попала бригада работников коммунального предприятия. В результате сброса взрывчатки с дрона ранения получили пять гражданских мужчин в возрасте 21, 42, 48, 53 и 58 лет. Пострадавшие получили взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии легкой степени. Также взрывом был поврежден трактор предприятия.

В полдень россияне нанесли артудар по Белозерке. Вражеские снаряды попали по территории частного фермерского хозяйства. В результате взрывов смертельные ранения получил 33-летний охранник. Также повреждениям подвергся частный дом.

Днем враг продолжил сбрасывать боеприпасы с дронов в Днепровском районе Херсона. В результате взрыва получил осколочные ранения и минно-взрывную травму 60-летний гражданский мужчина, его госпитализировали. Также один из боеприпасов попал по медицинскому учреждению. А в одном из частных домов после взрыва возник пожар. Его оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

В больницу вчера самостоятельно обратились двое гражданских херсонцев в возрасте 30 и 39 лет, которые 18 октября получили минно-взрывные травмы легкой степени после сброса боеприпасов с дронов в Днепровском районе.

Антоновку и Саблуковку россияне атаковали дронами типа "FPV". В результате в последнем населенном пункте был поврежден частный дом. А Садовое в течение дня россияне обстреливали из минометов. К счастью, от вражеских взрывов пострадавших людей и повреждений зданий нет.

Ночью российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Под огнем были жилые кварталы, сообщили в Херсонской ГВА.







