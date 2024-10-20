За добу ворог атакував 11 населених пунктів Херсонщини, вночі обстріляв Корабельний район Херсону, 1 людина загинула

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Садове, Придніпровське, Антонівка, Комишани, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка та Саблуківка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад та адміністративну будівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили сільськогосподарську техніку", - йдеться в повідомленні.

Вночі та вранці росіяни завдавали артилерійських обстрілів по Херсонському району. В результаті в Олександрівці були пошкоджені два приватні будинки, в Комишанах пошкоджень зазнали будівля місцевої школи та три приватних домоволодіння. А у прибережній частині Центрального району Херсону – багатоквартирний будинок та адміністративна будівля.

У Дніпровському районі під атаку військових РФ потрапила бригада працівників комунального підприємства. В результаті скиду вибухівки з дрона поранення отримали п’ять цивільних чоловіків віком 21, 42, 48, 53 та 58 років. Потерпілі отримали вибухові та черепно-мозкові травми та контузії легкого ступеня. Також вибухом був пошкоджений трактор підприємства.

Опівдні росіяни завдали артудару по Білозерці. Ворожі снаряди поцілили по території приватного фермерського господарства. В результаті вибухів смертельні поранення отримав 33-річний охоронник. Також пошкоджень зазнав приватний будинок.

Вдень ворог продовжив скидати боєприпаси з дронів у Дніпровському районі Херсона. В результаті вибуху отримав осколкові поранення та мінно-вибухову травму 60-річний цивільний чоловік, його госпіталізували. Також один із боєприпасів поцілив по медичному закладу. А в одному з приватних будинків після вибуху виникла пожежа. Її оперативно ліквідували працівники ДСНС.

До лікарні вчора самостійно звернулися двоє цивільних херсонців віком 30 та 39 років, які 18 жовтня отримали мінно-вибухові травми легкого ступеня після скиду боєприпасів із дронів у Дніпровському районі.

Антонівку та Саблуківку росіяни атакували дронами типу "FPV". В результаті в останньому населеному пункті був пошкоджений приватний будинок. А Садове впродовж дня росіяни обстрілювали з мінометів. На щастя, від ворожих вибухів постраждалих людей та пошкоджень будівель немає.

Вночі російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсону. Під вогнем були житлові квартали , повідомили у Херсонській МВА.







