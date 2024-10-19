Окупанти атакували комунальників у Херсоні: Поранено 5 осіб

Російські війська вдруге за два дні атакували працівників комунального підприємства у Херсоні.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.



Так, у Дніпровському районі Херсону під удар безпілотників потрапили працівники комунального підприємства.



Унаслідок атаки постраждали п’ятеро людей. Це - чоловіки 21, 48, 53 та 58 років, а також 42-річна жінка. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарні з вибуховими травмами та контузіями. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

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Нагадаємо, учора, 18 жовтня, росіяни атакували з БпЛА працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби в Херсоні. Через скидання вибухівки з дрона постраждали пʼятеро чоловіків.