Оккупанты атаковали коммунальщиков в Херсоне: Ранены 5 человек
Российские войска второй раз за два дня атаковали работников коммунального предприятия в Херсоне.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Днепровском районе Херсона под удар беспилотников попали работники коммунального предприятия.
В результате атаки пострадали пять человек. Это - мужчины 21, 48, 53 и 58 лет, а также 42-летняя женщина. Всех пострадавших госпитализировали в больницу со взрывными травмами и контузиями. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, вчера, 18 октября, россияне атаковали с БПЛА работников областной коммунальной аварийно-спасательной службы в Херсоне. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали пятеро мужчин.
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