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Оккупанты атаковали коммунальщиков в Херсоне: Ранены 5 человек

наслідки обстрілу Херсону

Российские войска второй раз за два дня атаковали работников коммунального предприятия в Херсоне.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Днепровском районе Херсона под удар беспилотников попали работники коммунального предприятия.

В результате атаки пострадали пять человек. Это - мужчины 21, 48, 53 и 58 лет, а также 42-летняя женщина. Всех пострадавших госпитализировали в больницу со взрывными травмами и контузиями. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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Напомним, вчера, 18 октября, россияне атаковали с БПЛА работников областной коммунальной аварийно-спасательной службы в Херсоне. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали пятеро мужчин.

Автор: 

обстрел (27784) Херсон (2888)


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