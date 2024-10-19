Оккупанты атаковали коммунальщиков в Херсоне: Ранены 5 человек

Российские войска второй раз за два дня атаковали работников коммунального предприятия в Херсоне.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.



Так, в Днепровском районе Херсона под удар беспилотников попали работники коммунального предприятия.



В результате атаки пострадали пять человек. Это - мужчины 21, 48, 53 и 58 лет, а также 42-летняя женщина. Всех пострадавших госпитализировали в больницу со взрывными травмами и контузиями. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также читайте: Оккупанты начали активнее бить по критической инфраструктуре Николаевщины, - ОВА

Напомним, вчера, 18 октября, россияне атаковали с БПЛА работников областной коммунальной аварийно-спасательной службы в Херсоне. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали пятеро мужчин.