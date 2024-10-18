В Херсоне оккупанты атаковали c беспилотника спасателей, пострадали пятеро мужчин

18 октября российские войска атаковали с беспилотника сотрудников аварийно-спасательной службы. Пострадали пятеро мужчин.

Об этом сообщили в Херсонской МВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне россияне атаковали из БПЛА сотрудников областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали пятеро мужчин, 44, 24, 41, 43 и 47 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, они получили взрывные травмы, осколочные ранения конечностей и туловища. Всех пострадавших "скорая" доставила в больницу для оказания медпомощи.

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