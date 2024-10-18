В Херсоне оккупанты атаковали c беспилотника спасателей, пострадали пятеро мужчин
18 октября российские войска атаковали с беспилотника сотрудников аварийно-спасательной службы. Пострадали пятеро мужчин.
Об этом сообщили в Херсонской МВА, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне россияне атаковали из БПЛА сотрудников областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали пятеро мужчин, 44, 24, 41, 43 и 47 лет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, они получили взрывные травмы, осколочные ранения конечностей и туловища. Всех пострадавших "скорая" доставила в больницу для оказания медпомощи.
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Sergej #591263
показать весь комментарий18.10.2024 16:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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