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В Херсоне оккупанты атаковали c беспилотника спасателей, пострадали пятеро мужчин

У Херсоні росіяни атакували з дрона комунальників

18 октября российские войска атаковали с беспилотника сотрудников аварийно-спасательной службы. Пострадали пятеро мужчин.

Об этом сообщили в Херсонской МВА, передает Цензор.НЕТ.

Херсоне россияне атаковали из БПЛА сотрудников областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали пятеро мужчин, 44, 24, 41, 43 и 47 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, они получили взрывные травмы, осколочные ранения конечностей и туловища. Всех пострадавших "скорая" доставила в больницу для оказания медпомощи.

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Цитую класика ( з ******* по *******) то може пора кацапів бити всіх і всюди а не хвилюватись як переживуть зиму та підгодовувати та церкви їхні охоронять це гімно біосміття і його потрібно вичистить планета земля повинна бути чистою а повітря свіжим
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18.10.2024 16:13 Ответить
 
 