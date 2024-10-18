У Херсоні окупанти атакували з безпілотника рятувальників, постраждали п’ятеро чоловіків
18 жовтня російські війська атакували з безпілотника працівників аварійно-рятувальної служби. Постраждали пʼятеро чоловіків.
Про це повідомили в Херсонській МВА, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсоні росіяни атакували з БпЛА працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Через скидання вибухівки з дрона постраждали пʼятеро чоловіків, 44, 24, 41, 43 та 47 років", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, вони дістали вибухові травми, уламкові поранення кінцівок і тулуба. Усіх потерпілих "швидка" доставила до лікарні для надання меддопомоги.
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Sergej #591263
показати весь коментар18.10.2024 16:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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