У Херсоні окупанти атакували з безпілотника рятувальників, постраждали п’ятеро чоловіків

18 жовтня російські війська атакували з безпілотника працівників аварійно-рятувальної служби. Постраждали пʼятеро чоловіків.

Про це повідомили в Херсонській МВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні росіяни атакували з БпЛА працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Через скидання вибухівки з дрона постраждали пʼятеро чоловіків, 44, 24, 41, 43 та 47 років", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вони дістали вибухові травми, уламкові поранення кінцівок і тулуба. Усіх потерпілих "швидка" доставила до лікарні для надання меддопомоги.

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