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У Херсоні окупанти атакували з безпілотника рятувальників, постраждали п’ятеро чоловіків

У Херсоні росіяни атакували з дрона комунальників

18 жовтня російські війська атакували з безпілотника працівників аварійно-рятувальної служби. Постраждали пʼятеро чоловіків. 

Про це повідомили в Херсонській МВА, передає Цензор.НЕТ.

Херсоні росіяни атакували з БпЛА працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Через скидання вибухівки з дрона постраждали пʼятеро чоловіків, 44, 24, 41, 43 та 47 років", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вони дістали вибухові травми, уламкові поранення кінцівок і тулуба. Усіх потерпілих "швидка" доставила до лікарні для надання меддопомоги.

Також читайте: Окупанти атакували БпЛА автівку швидкої у Станіславі, за добу обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини

Автор: 

безпілотник (4315) обстріл (29082) Херсон (3433) дрони (4876)


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Цитую класика ( з ******* по *******) то може пора кацапів бити всіх і всюди а не хвилюватись як переживуть зиму та підгодовувати та церкви їхні охоронять це гімно біосміття і його потрібно вичистить планета земля повинна бути чистою а повітря свіжим
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18.10.2024 16:13 Відповісти
 
 