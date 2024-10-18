Окупанти атакували БпЛА автівку швидкої у Станіславі, за добу обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини

Російські загарбники не припиняють терор Херсонщини. 18 жовтня атакували автівку швидкої допомоги у Станіславі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Станіславі окупаційні війська атакували автівку швидкої. Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень. На щастя, медпрацівники не постраждали", - йдеться в повідомленні.

За добу ворог атакував Кізомис, Садове, Придніпровське, Білозерку, Олександрівку, Широку Балку, Станіслав, Берислав, Одрадокам'янку, Нововоронцовку, Новорайськ та місто Херсон.

Російські військові поцілили в кав'ярню та торгівельний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

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