РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5204 посетителя онлайн
Новости
269 0

Оккупанты атаковали БпЛА автомобиль скорой в Станиславе, за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Херсонщины

У Станіславі окупаційні війська атакували автівку швидкої.

Российские захватчики не прекращают террор Херсонщины. 18 октября атаковали машину скорой помощи в Станиславе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.

"В Станиславе оккупационные войска атаковали машину "скорой". Из-за сбрасывания взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило повреждения. К счастью, медработники не пострадали", - говорится в сообщении.

За сутки враг атаковал Кизомыс, Садовое, Приднепровское, Белозерку, Александровку, Широкую Балку, Станислав, Берислав, Одрадокаменку, Нововоронцовку, Новорайск и город Херсон.

Российские военные попали в кафе и торговое заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Также читайте: В Днепровском районе Херсона снова есть обесточивание, - ГВА

Автор: 

обстрел (27807) Херсон (2890) Херсонская область (4884)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 