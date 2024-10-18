Оккупанты атаковали БпЛА автомобиль скорой в Станиславе, за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Херсонщины

Российские захватчики не прекращают террор Херсонщины. 18 октября атаковали машину скорой помощи в Станиславе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.

"В Станиславе оккупационные войска атаковали машину "скорой". Из-за сбрасывания взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило повреждения. К счастью, медработники не пострадали", - говорится в сообщении.

За сутки враг атаковал Кизомыс, Садовое, Приднепровское, Белозерку, Александровку, Широкую Балку, Станислав, Берислав, Одрадокаменку, Нововоронцовку, Новорайск и город Херсон.

Российские военные попали в кафе и торговое заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

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