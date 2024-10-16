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В Днепровском районе Херсона снова есть обесточивание, - ГВА

Зникло світло у Херсоні

Днем 16 октября 2024 года в Херсоне снова фиксируются перебои в поставках электроэнергии.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В части Днепровского района возникли перебои с электричеством. Предварительно, причиной стали вражеские обстрелы", - отметил он.

Больше информации о новых обесточиваниях в Херсоне на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Николаевщине из-за аварии есть обесточивание

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Херсон и часть Николаевщины обесточены. Впоследствии в "Укрэнерго" уточнили, что часть Херсонщины и Николаевщины обесточена по техническим причинам, электричество появится через несколько часов.

Позже Мрочко проинформировал, что в Херсоне частично восстановили электроснабжение.

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Херсон (2879) энергетика (2567) отключение света (425)


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16.10.2024 15:53 Ответить
 
 