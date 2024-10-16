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В Херсоне частично возобновили электроснабжение

Знеструмлення Херсону

Днем 16 октября 2024 года в Херсоне частично восстановлено электроснабжение.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне постепенно начали восстанавливать электроснабжение", - отметил он.

По словам Мрочко, также в городе восстановлено движение электротранспорта.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Херсон и часть Николаевщины обесточены. Впоследствии в "Укрэнерго" уточнили, что часть Херсонщины и Николаевщины обесточена по техническим причинам, электричество появится через несколько часов.

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Херсон (2879) энергетика (2567) отключение света (425)


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