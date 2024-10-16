УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5890 відвідувачів онлайн
Новини
304 0

У Херсоні частково відновили електропостачання

Знеструмлення Херсону

Вдень 16 жовтня 2024 року у Херсоні частково відновлено електропостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні поступово почали відновлювати електропостачання", - зазначив він.

За словами Мрочка, також у місті відновлено рух електротранспорту.

Також читайте: На Миколаївщині через аварію є знеструмлення

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Херсон та частина Миколаївщини знеструмлені. Згодом в "Укренерго" уточнили, що частина Херсонщини та Миколаївщини знеструмлена з технічних причин, електрика з’явиться за кілька годин.

Автор: 

Херсон (3421) енергетика (2611) відключення світла (1093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 