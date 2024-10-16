У Херсоні частково відновили електропостачання
Вдень 16 жовтня 2024 року у Херсоні частково відновлено електропостачання.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні поступово почали відновлювати електропостачання", - зазначив він.
За словами Мрочка, також у місті відновлено рух електротранспорту.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Херсон та частина Миколаївщини знеструмлені. Згодом в "Укренерго" уточнили, що частина Херсонщини та Миколаївщини знеструмлена з технічних причин, електрика з’явиться за кілька годин.
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