У Херсоні частково відновили електропостачання

Вдень 16 жовтня 2024 року у Херсоні частково відновлено електропостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні поступово почали відновлювати електропостачання", - зазначив він.

За словами Мрочка, також у місті відновлено рух електротранспорту.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Херсон та частина Миколаївщини знеструмлені. Згодом в "Укренерго" уточнили, що частина Херсонщини та Миколаївщини знеструмлена з технічних причин, електрика з’явиться за кілька годин.