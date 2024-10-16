Частина Херсонщини та Миколаївщини знеструмлена з технічних причин, електрика з’явиться за кілька годин, - "Укренерго"

З технічних причин знеструмлена частина споживачів у Херсонській і Миколаївській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, через технічні проблеми - на ранок знеструмлені споживачі у частині Миколаївської та Херсонської областей (включно з обласними центрами – Миколаєвом і Херсоном).

"Наразі енергетики вже працюють над усуненням причин відключення. Протягом кількох годин усі споживачі мають бути заживлені", - пояснили в компанії.

Загалом інформується, що через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 509 населених пунктів.

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Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській областях. З технічних причин є знеструмлені споживачі на Кіровоградщині.

Також в "Укренерго" наголошують, що споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 16 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 2,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня - у вівторок.

Вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж попереднього робочого дня - у п’ятницю, 11 жовтня. Причина зростання споживання - зниження температури повітря на всій території України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Херсон та частина Миколаївщини знеструмлені.