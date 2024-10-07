Ворог атакував енергооб’єкти у 5 областях України, - Міненерго

За минулу добу через обстріли та бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.

У Запорізькій області внаслідок ракетного обстрілу вимикалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення побутових споживачів.

У Чернігівській області внаслідок обстрілів повітряних ліній та підстанції знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 1568 абонентів.

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів вимикались повітряні лінії, що призвело до знеструмлення побутових споживачів та місцевої промисловості, також знижували напругу енергетичні об’єкти. Живлення відновлено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни б’ють по енергетиці: Міненерго повідомило про знеструмлення у трьох областях