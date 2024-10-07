Ворог атакував енергооб’єкти у 5 областях України, - Міненерго
За минулу добу через обстріли та бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.
У Запорізькій області внаслідок ракетного обстрілу вимикалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення побутових споживачів.
У Чернігівській області внаслідок обстрілів повітряних ліній та підстанції знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 1568 абонентів.
У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів вимикались повітряні лінії, що призвело до знеструмлення побутових споживачів та місцевої промисловості, також знижували напругу енергетичні об’єкти. Живлення відновлено.
