Враг атаковал энергообъекты в 5 областях Украины, - Минэнерго
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
В Запорожской области в результате ракетного обстрела выключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей.
В Черниговской области в результате обстрелов воздушных линий и подстанции обесточивались бытовые потребители. В целом без света оставались 1568 абонентов.
В Днепропетровской области в результате обстрелов отключались воздушные линии, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и местной промышленности, также снижали напряжение энергетические объекты. Питание восстановлено.
