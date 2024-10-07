Враг атаковал энергообъекты в 5 областях Украины, - Минэнерго

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

В Запорожской области в результате ракетного обстрела выключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей.

В Черниговской области в результате обстрелов воздушных линий и подстанции обесточивались бытовые потребители. В целом без света оставались 1568 абонентов.

В Днепропетровской области в результате обстрелов отключались воздушные линии, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и местной промышленности, также снижали напряжение энергетические объекты. Питание восстановлено.

