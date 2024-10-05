Росіяни б’ють по енергетиці: Міненерго повідомило про знеструмлення у трьох областях
Упродовж минулої доби 4 жовтня через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
Про це повідомляє прессулжба Міністерства енергетики.
Зокрема, у Харківській області внаслідок падіння БПЛА одночасно вимикалось кілька повітряних ліній. Споживачі не знеструмлювались.
На Донеччині внаслідок обстрілу знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та залізниця (руху потягів не було).
Водночас на Вінниччині з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення вже відновлено.
На Житомирщині також через технологічні порушення знеструмлювались підстанція та побутові споживачі, а також залізниця (збоїв в русі потягів не було). Живлення відновлено за резервною схемою.
Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 17 441 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.
На ранок 5 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 508 населених пунктів.
Як повідомлялося, за добу 3 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль