Ворог продовжує бити по енергетиці: Міненерго повідомило про знеструмлення у шести областях

Упродовж минулої доби, 3 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, на Сумщині внаслідок обстрілу території підстанції пошкоджено будівлю, що призвело до знеструмлення підстанцій, побутових споживачів та одного з енергетичних об'єктів. Живлення відновлено. Водночас шість працівників отримали вибухові травми.

У Чернігівській області внаслідок обстрілів повітряних ліній та підстанції, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення частково відновлено.

На Дніпропетровщині під час огляду території підстанції виявлено нерозірваний снаряд. Його вилучено.

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 246 047 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Станом на ранок 4 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 528 населених пунктів.

Як повідомлялося, 1 жовтня унаслідок російської атаки на магістральну підстанцію було знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту. Наразі лінію відновлено.