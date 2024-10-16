Часть Херсонщины и Николаевщины обесточена по техническим причинам, электричество появится через несколько часов, - "Укрэнерго"

По техническим причинам обесточена часть потребителей в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, из-за технических проблем - на утро обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей (включая областные центры - Николаев и Херсон).

"Сейчас энергетики уже работают над устранением причин отключения. В течение нескольких часов все потребители должны быть запитаны", - пояснили в компании.

Информируется, что из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 509 населенных пунктов.

Также читайте: Враг атаковал энергообъекты в 5 областях Украины, - Минэнерго

В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской областях. По техническим причинам есть обесточенные потребители в Кировоградской области.

Также в "Укрэнерго" отмечают, что потребление электроэнергии растет. Сегодня, 16 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 2,5% выше, чем в это время предыдущего дня - во вторник.

Вчера, 15 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,9% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 11 октября. Причина роста потребления - снижение температуры воздуха на всей территории Украины.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Херсон и часть Николаевщины обесточены.