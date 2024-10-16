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Новини
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У Дніпровському районі Херсону знову є знеструмлення, - МВА

Зникло світло у Херсоні

Вдень 16 жовтня 2024 року у Херсоні знову фіксуються перебої в постачанні електроенергії. 

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У частині Дніпровського району виникли перебої з електрикою. Попередньо, причиною стали ворожі обстріли", - зазначив він.

Більше інформації про нові знеструмлення у Херсоні на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині через аварію є знеструмлення

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Херсон та частина Миколаївщини знеструмлені. Згодом в "Укренерго" уточнили, що частина Херсонщини та Миколаївщини знеструмлена з технічних причин, електрика з’явиться за кілька годин.

Пізніше Мрочко поінформував, що у Херсоні частково відновили електропостачання.

Автор: 

Херсон (3428) енергетика (2612) відключення світла (1093)


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З цього приводу, всі, хто у 2019 році проголосував за зе та сн, повинні скандувати - СЛАВСЯ ЗЕ! СЛАВСЯ ЗЕ!
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16.10.2024 15:53 Відповісти
 
 