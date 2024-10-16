У Дніпровському районі Херсону знову є знеструмлення, - МВА

Вдень 16 жовтня 2024 року у Херсоні знову фіксуються перебої в постачанні електроенергії.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У частині Дніпровського району виникли перебої з електрикою. Попередньо, причиною стали ворожі обстріли", - зазначив він.

Більше інформації про нові знеструмлення у Херсоні на цю хвилину не відомо.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Херсон та частина Миколаївщини знеструмлені. Згодом в "Укренерго" уточнили, що частина Херсонщини та Миколаївщини знеструмлена з технічних причин, електрика з’явиться за кілька годин.

Пізніше Мрочко поінформував, що у Херсоні частково відновили електропостачання.