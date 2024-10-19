Через російський обстріл Білозерки на Херсонщині загинув чоловік
Вдень 19 жовтня росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, окупанти обстріляли населений пункт близько першої години дня.
"Поранення, несумісні з життям, дістав 33-річний чоловік. Він загинув на місці. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав Прокудін.
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