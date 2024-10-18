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На Херсонщині через обстріл РФ поранений староста Микільського

херсонська

Удень російська армія обстріляла Микільське Херсонської області. Поранено старосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 11:10 окупанти обстріляли Микільське. Через ворожий обстріл постраждав староста населеного пункту.

60-річного чоловіка доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя. Йому надають меддопомогу", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували БпЛА автівку швидкої у Станіславі, за добу обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини

Автор: 

Мрочко Роман (39) Херсонська область (5866)


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Тобто цілили до його хати? Хтось знову навів ?
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18.10.2024 14:31 Відповісти
Мабуть по адмінбудівлі. Тож його робоче місце і та будівля в кожному селі вирізняється від інших.
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18.10.2024 15:12 Відповісти
 
 