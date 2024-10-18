На Херсонщині через обстріл РФ поранений староста Микільського

Удень російська армія обстріляла Микільське Херсонської області. Поранено старосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 11:10 окупанти обстріляли Микільське. Через ворожий обстріл постраждав староста населеного пункту.



60-річного чоловіка доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя. Йому надають меддопомогу", - ідеться в повідомленні.

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