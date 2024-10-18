На Херсонщині через обстріл РФ поранений староста Микільського
Удень російська армія обстріляла Микільське Херсонської області. Поранено старосту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Близько 11:10 окупанти обстріляли Микільське. Через ворожий обстріл постраждав староста населеного пункту.
60-річного чоловіка доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя. Йому надають меддопомогу", - ідеться в повідомленні.
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Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар18.10.2024 14:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Иван #585557
показати весь коментар18.10.2024 15:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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