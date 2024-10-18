На Херсонщине из-за обстрела РФ ранен староста Мыкильского

Днем российская армия обстреляла Мыкильское Херсонской области. Ранен староста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Около 11:10 оккупанты обстреляли Мыкильское. Из-за вражеского обстрела пострадал староста населенного пункта.



60-летнего мужчину доставили в больницу со взрывной травмой и осколочным ранением предплечья. Ему оказывают медпомощь", - говорится в сообщении.

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