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На Херсонщине из-за обстрела РФ ранен староста Мыкильского

херсонська

Днем российская армия обстреляла Мыкильское Херсонской области. Ранен староста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Около 11:10 оккупанты обстреляли Мыкильское. Из-за вражеского обстрела пострадал староста населенного пункта.

60-летнего мужчину доставили в больницу со взрывной травмой и осколочным ранением предплечья. Ему оказывают медпомощь", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты атаковали из БПЛА автомобиль скорой в Станиславе, за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Херсонщины

Автор: 

Роман Мрочко (31) Херсонская область (4884)


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Тобто цілили до його хати? Хтось знову навів ?
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18.10.2024 14:31 Ответить
Мабуть по адмінбудівлі. Тож його робоче місце і та будівля в кожному селі вирізняється від інших.
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18.10.2024 15:12 Ответить
 
 