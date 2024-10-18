На Херсонщине из-за обстрела РФ ранен староста Мыкильского
Днем российская армия обстреляла Мыкильское Херсонской области. Ранен староста.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
"Около 11:10 оккупанты обстреляли Мыкильское. Из-за вражеского обстрела пострадал староста населенного пункта.
60-летнего мужчину доставили в больницу со взрывной травмой и осколочным ранением предплечья. Ему оказывают медпомощь", - говорится в сообщении.
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Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий18.10.2024 14:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Иван #585557
показать весь комментарий18.10.2024 15:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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