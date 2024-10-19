Из-за российских обстрелов Белозерки на Херсонщине погиб мужчина
Днем 19 октября россияне обстреляли Белозерку Херсонской области. Вследствие вражеского обстрела погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, оккупанты обстреляли населенный пункт около часа дня.
"Ранения, несовместимые с жизнью, получил 33-летний мужчина. Он погиб на месте. Искренние соболезнования родным и близким", - написал Прокудин.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль