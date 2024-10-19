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Новости Война
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Из-за российских обстрелов Белозерки на Херсонщине погиб мужчина

Росіяни обстріляли Білозерку

Днем 19 октября россияне обстреляли Белозерку Херсонской области. Вследствие вражеского обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, оккупанты обстреляли населенный пункт около часа дня.

"Ранения, несовместимые с жизнью, получил 33-летний мужчина. Он погиб на месте. Искренние соболезнования родным и близким", - написал Прокудин.

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Автор: 

обстрел (27807) Херсонская область (4884)


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