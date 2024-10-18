Оккупанты накапливают подразделения и пытаются захватить островные участки Днепра в Херсонской области, - спикер НГУ Музычук

Российские войска накапливают подразделения, которые пытаются применять для попыток штурмовать и захватить определенные островные участки Днепра на Херсонщине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

"Активность разведывательных дронов типов "Орлан" и "Zala" традиционно достаточно высока на южных направлениях. Украинские подразделения БПЛА, противодействуя этому, уничтожают дроны, не давая противнику полностью понимать состояние сил и средств", - рассказал спикер.

Также Музычук отметил, что кое-где оккупанты накапливают подразделения. Кроме того, в первую очередь россияне пытаются применять их для попыток штурмовать и захватить определенные островные участки Днепра на Херсонщине.

Также читайте: РФ делает ставку на охват Селидово, активнее применяют бронетехнику, - НГУ