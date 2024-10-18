Оккупанты накапливают подразделения и пытаются захватить островные участки Днепра в Херсонской области, - спикер НГУ Музычук
Российские войска накапливают подразделения, которые пытаются применять для попыток штурмовать и захватить определенные островные участки Днепра на Херсонщине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.
"Активность разведывательных дронов типов "Орлан" и "Zala" традиционно достаточно высока на южных направлениях. Украинские подразделения БПЛА, противодействуя этому, уничтожают дроны, не давая противнику полностью понимать состояние сил и средств", - рассказал спикер.
Также Музычук отметил, что кое-где оккупанты накапливают подразделения. Кроме того, в первую очередь россияне пытаются применять их для попыток штурмовать и захватить определенные островные участки Днепра на Херсонщине.
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А навпаки, щоб їх ловили раки а 30 тищ зелених залишилися в кармані пітерского общака кооператива "Озеро"
Напевне прогнозували введення ЗСУ в Курщину?
По-перше - НАЙБІЛЬШІ надбання контрнаступу:
1. ЗВІЛЬНЕННЯ БІЛЬШОЇ ЧАСТИНИ Харківської області від Великої Комишувахи до Ізюму до Куп'янська.
2. ЗВІЛЬНЕННЯ БІЛЬШОЇ ЧАСТИНИ Харківської області по від Харкова до Вовчанська до Валуек.
3. ПОВНА ліквідація угруповування вагнера і їхнього вожака пригожина.
4. Ну і виступ біля Роботиного як відволікаючий маневр.
По-друге - лише йідійоти можуть очікувати що росія, яка готувалася до війни 22 роки може швидко програти. Це тобі відповідь на повільне просування рф на донбасі.
По-трете - САМІ НАЙБІЛЬШі ПРОБЛЕМИ лілі-путіна що УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ його перемогу:
1. Атомні електростанції України, що забезпечують Україну електроенергією та є можливістю України повторити ядерну зброю.
2. Форсування Дніпра - САМА НАЙБІЛЬШ НЕВИРІШУЄМА проблема лілі-путна для реалізації якої потрібні мільйони солдат та дуууже багато техніки. Це тобі відповідь на провальну для кацапів здачу плацдарма на правому березі.