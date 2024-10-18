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Новости Война
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Оккупанты накапливают подразделения и пытаются захватить островные участки Днепра в Херсонской области, - спикер НГУ Музычук

Окупанти намагаються захопити острівні ділянки Дніпра на Херсонщині

Российские войска накапливают подразделения, которые пытаются применять для попыток штурмовать и захватить определенные островные участки Днепра на Херсонщине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

"Активность разведывательных дронов типов "Орлан" и "Zala" традиционно достаточно высока на южных направлениях. Украинские подразделения БПЛА, противодействуя этому, уничтожают дроны, не давая противнику полностью понимать состояние сил и средств", - рассказал спикер.

Также Музычук отметил, что кое-где оккупанты накапливают подразделения. Кроме того, в первую очередь россияне пытаются применять их для попыток штурмовать и захватить определенные островные участки Днепра на Херсонщине.

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Автор: 

Национальная гвардия (2158) Херсонская область (4884)


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30 тисяч зелених кожному платять не за те щоб вони біля Херсона раків ловили в озері
А навпаки, щоб їх ловили раки а 30 тищ зелених залишилися в кармані пітерского общака кооператива "Озеро"
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18.10.2024 15:58 Ответить
Ось це я розумію шо курська операція відтягнула увагу, особовий склад, техніку, так відтягнула. Буду не здивований якшо рашисти переправляться на правий берег та захватять там плацдарм. курщина ще ікнеться бомінним фондом.
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18.10.2024 16:19 Ответить
Вони вже мали там більше ніж плацдарм - чому втікли?
Напевне прогнозували введення ЗСУ в Курщину?
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18.10.2024 16:36 Ответить
Як на мене, то вони повністю, своїм відходом на лівий берег Дніпра, переграли ген.штаб. Що сталось після того і до того як вони вийшли - 9 місяців зеленский та марафон кричали про контр наступ - все провалилось і пішла здача теріторій України.
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18.10.2024 16:42 Ответить
Ага, сначала уходом из-под Киева переиграли, потом бегством из Херсона, а их отступление из-под Харькова окончательно добило сопротивление Украины. Не оправдываю клоуна, но придавать бегству орков с правого берега Днепра какой-либо смысл кроме получения кизды от ВСУ - это либо собственный страх, либо попытка запугать всех несокрушимостью и стратегическим гением пуйла
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18.10.2024 17:32 Ответить
Чергова феерія "многоходовочкі"
По-перше - НАЙБІЛЬШІ надбання контрнаступу:
1. ЗВІЛЬНЕННЯ БІЛЬШОЇ ЧАСТИНИ Харківської області від Великої Комишувахи до Ізюму до Куп'янська.
2. ЗВІЛЬНЕННЯ БІЛЬШОЇ ЧАСТИНИ Харківської області по від Харкова до Вовчанська до Валуек.
3. ПОВНА ліквідація угруповування вагнера і їхнього вожака пригожина.
4. Ну і виступ біля Роботиного як відволікаючий маневр.
По-друге - лише йідійоти можуть очікувати що росія, яка готувалася до війни 22 роки може швидко програти. Це тобі відповідь на повільне просування рф на донбасі.
По-трете - САМІ НАЙБІЛЬШі ПРОБЛЕМИ лілі-путіна що УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ його перемогу:
1. Атомні електростанції України, що забезпечують Україну електроенергією та є можливістю України повторити ядерну зброю.
2. Форсування Дніпра - САМА НАЙБІЛЬШ НЕВИРІШУЄМА проблема лілі-путна для реалізації якої потрібні мільйони солдат та дуууже багато техніки. Це тобі відповідь на провальну для кацапів здачу плацдарма на правому березі.
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18.10.2024 17:42 Ответить
Все шо перераховано - це минула історія. Яким чином ця історія впливає на сьогодення - а воно таке - тіки за вересень місяц рашисти захопили більше теріторії ніж за весь 23 рік. У 21 році зеленский та вся йього свора вмовляла всіх шо нема ударних угруповань на кордогах України. Не треба недооцінювати рашистів, тим паче, шо зеленский, своєю курською опрецією збільшив лінію фронту і це при тому шо, з йього слів, 16 бригад взагалі не мають зброю. зеленский вирішив шо війна відбувається у форматі йього марафону - на марафоні - все добре. І шо робити з тим, шо вже йде розформування військових підрозділів з за втрат. У нас вже не вистачає військових шоб тримати весь фронт.
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18.10.2024 19:50 Ответить
 
 