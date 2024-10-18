Окупанти накопичують підрозділи і намагаються захопити острівні ділянки Дніпра на Херсонщині, - речник НГУ Музичук
Російські війська накопичують підрозділи, які намагаються застосовувати для спроб штурмувати та захопити певні острівні ділянки Дніпра на Херсонщині.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук.
"Активність розвідувальних дронів типів "Орлан" та "Zala" традиційно досить висока на південних напрямках. Українські підрозділи БПЛА, протидіючи цьому, знищують дрони, не даючи противнику повністю розуміти стан сил та засобів", - розповів речник.
Також Музичук зауважив, що подекуди окупанти накопичують підрозділи. Крім того, першочергово росіяни намагаються застосовувати їх для спроб штурмувати та захопити певні острівні ділянки Дніпра на Херсонщині.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А навпаки, щоб їх ловили раки а 30 тищ зелених залишилися в кармані пітерского общака кооператива "Озеро"
Напевне прогнозували введення ЗСУ в Курщину?
По-перше - НАЙБІЛЬШІ надбання контрнаступу:
1. ЗВІЛЬНЕННЯ БІЛЬШОЇ ЧАСТИНИ Харківської області від Великої Комишувахи до Ізюму до Куп'янська.
2. ЗВІЛЬНЕННЯ БІЛЬШОЇ ЧАСТИНИ Харківської області по від Харкова до Вовчанська до Валуек.
3. ПОВНА ліквідація угруповування вагнера і їхнього вожака пригожина.
4. Ну і виступ біля Роботиного як відволікаючий маневр.
По-друге - лише йідійоти можуть очікувати що росія, яка готувалася до війни 22 роки може швидко програти. Це тобі відповідь на повільне просування рф на донбасі.
По-трете - САМІ НАЙБІЛЬШі ПРОБЛЕМИ лілі-путіна що УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ його перемогу:
1. Атомні електростанції України, що забезпечують Україну електроенергією та є можливістю України повторити ядерну зброю.
2. Форсування Дніпра - САМА НАЙБІЛЬШ НЕВИРІШУЄМА проблема лілі-путна для реалізації якої потрібні мільйони солдат та дуууже багато техніки. Це тобі відповідь на провальну для кацапів здачу плацдарма на правому березі.