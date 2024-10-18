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Новини Війна
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Окупанти накопичують підрозділи і намагаються захопити острівні ділянки Дніпра на Херсонщині, - речник НГУ Музичук

Окупанти намагаються захопити острівні ділянки Дніпра на Херсонщині

Російські війська накопичують підрозділи, які намагаються застосовувати для спроб штурмувати та захопити певні острівні ділянки Дніпра на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

"Активність розвідувальних дронів типів "Орлан" та "Zala" традиційно досить висока на південних напрямках. Українські підрозділи БПЛА, протидіючи цьому, знищують дрони, не даючи противнику повністю розуміти стан сил та засобів", - розповів речник.

Також Музичук зауважив, що подекуди окупанти накопичують підрозділи. Крім того, першочергово росіяни намагаються застосовувати їх для спроб штурмувати та захопити певні острівні ділянки Дніпра на Херсонщині.

Також читайте: РФ робить ставку на охоплення Селидового, активніше застосовують бронетехніку, - НГУ

Автор: 

Національна гвардія (1564) Херсонська область (5866)


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30 тисяч зелених кожному платять не за те щоб вони біля Херсона раків ловили в озері
А навпаки, щоб їх ловили раки а 30 тищ зелених залишилися в кармані пітерского общака кооператива "Озеро"
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18.10.2024 15:58 Відповісти
Ось це я розумію шо курська операція відтягнула увагу, особовий склад, техніку, так відтягнула. Буду не здивований якшо рашисти переправляться на правий берег та захватять там плацдарм. курщина ще ікнеться бомінним фондом.
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18.10.2024 16:19 Відповісти
Вони вже мали там більше ніж плацдарм - чому втікли?
Напевне прогнозували введення ЗСУ в Курщину?
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18.10.2024 16:36 Відповісти
Як на мене, то вони повністю, своїм відходом на лівий берег Дніпра, переграли ген.штаб. Що сталось після того і до того як вони вийшли - 9 місяців зеленский та марафон кричали про контр наступ - все провалилось і пішла здача теріторій України.
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18.10.2024 16:42 Відповісти
Ага, сначала уходом из-под Киева переиграли, потом бегством из Херсона, а их отступление из-под Харькова окончательно добило сопротивление Украины. Не оправдываю клоуна, но придавать бегству орков с правого берега Днепра какой-либо смысл кроме получения кизды от ВСУ - это либо собственный страх, либо попытка запугать всех несокрушимостью и стратегическим гением пуйла
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18.10.2024 17:32 Відповісти
Чергова феерія "многоходовочкі"
По-перше - НАЙБІЛЬШІ надбання контрнаступу:
1. ЗВІЛЬНЕННЯ БІЛЬШОЇ ЧАСТИНИ Харківської області від Великої Комишувахи до Ізюму до Куп'янська.
2. ЗВІЛЬНЕННЯ БІЛЬШОЇ ЧАСТИНИ Харківської області по від Харкова до Вовчанська до Валуек.
3. ПОВНА ліквідація угруповування вагнера і їхнього вожака пригожина.
4. Ну і виступ біля Роботиного як відволікаючий маневр.
По-друге - лише йідійоти можуть очікувати що росія, яка готувалася до війни 22 роки може швидко програти. Це тобі відповідь на повільне просування рф на донбасі.
По-трете - САМІ НАЙБІЛЬШі ПРОБЛЕМИ лілі-путіна що УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ його перемогу:
1. Атомні електростанції України, що забезпечують Україну електроенергією та є можливістю України повторити ядерну зброю.
2. Форсування Дніпра - САМА НАЙБІЛЬШ НЕВИРІШУЄМА проблема лілі-путна для реалізації якої потрібні мільйони солдат та дуууже багато техніки. Це тобі відповідь на провальну для кацапів здачу плацдарма на правому березі.
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18.10.2024 17:42 Відповісти
Все шо перераховано - це минула історія. Яким чином ця історія впливає на сьогодення - а воно таке - тіки за вересень місяц рашисти захопили більше теріторії ніж за весь 23 рік. У 21 році зеленский та вся йього свора вмовляла всіх шо нема ударних угруповань на кордогах України. Не треба недооцінювати рашистів, тим паче, шо зеленский, своєю курською опрецією збільшив лінію фронту і це при тому шо, з йього слів, 16 бригад взагалі не мають зброю. зеленский вирішив шо війна відбувається у форматі йього марафону - на марафоні - все добре. І шо робити з тим, шо вже йде розформування військових підрозділів з за втрат. У нас вже не вистачає військових шоб тримати весь фронт.
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18.10.2024 19:50 Відповісти
 
 