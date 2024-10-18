Окупанти накопичують підрозділи і намагаються захопити острівні ділянки Дніпра на Херсонщині, - речник НГУ Музичук

Російські війська накопичують підрозділи, які намагаються застосовувати для спроб штурмувати та захопити певні острівні ділянки Дніпра на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

"Активність розвідувальних дронів типів "Орлан" та "Zala" традиційно досить висока на південних напрямках. Українські підрозділи БПЛА, протидіючи цьому, знищують дрони, не даючи противнику повністю розуміти стан сил та засобів", - розповів речник.

Також Музичук зауважив, що подекуди окупанти накопичують підрозділи. Крім того, першочергово росіяни намагаються застосовувати їх для спроб штурмувати та захопити певні острівні ділянки Дніпра на Херсонщині.

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