Окупанти з артилерії вдарили по Зміївці на Херсонщині. Вщент зруйновано будинок, ще одна оселя пошкоджена. ФОТОрепортаж
Вдень неділі, 20 жовтня, російські загарбники обстріляли з артилерії село Зміївка на Херсонщині.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ворожий обстріл стався близько 16:30.
Один із російських снарядів влучив у житловий будинок через що оселя повністю зруйнована. Також пошкоджень зазнала ще одна приватна оселя.
Люди не постраждали.
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саша паламарчук
показати весь коментар20.10.2024 19:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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