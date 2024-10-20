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Новини Фото Війна
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Окупанти з артилерії вдарили по Зміївці на Херсонщині. Вщент зруйновано будинок, ще одна оселя пошкоджена. ФОТОрепортаж

Вдень неділі, 20 жовтня, російські загарбники обстріляли з артилерії село Зміївка на Херсонщині. 

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворожий обстріл стався близько 16:30.

Один із російських снарядів влучив у житловий будинок через що оселя повністю зруйнована. Також пошкоджень зазнала ще одна приватна оселя.

російський обстріл Херсонщини

Люди не постраждали.

російський обстріл Херсонщини

російський обстріл Херсонщини

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Автор: 

обстріл (29141) Херсонська область (5876)


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я кжен ранок в Цензорі шукаю новину що ***** здохло. а пів шостого ********** разом з єрмаком заарештували
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20.10.2024 19:54 Відповісти
 
 