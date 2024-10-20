Дві людини загинули внаслідок російського обстрілу Ізюмського району
20 жовтня окупанти обстріляли село Новоплатонівка Ізюмського району Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській ОВА.
Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, було пошкоджено приватний житловий будинок.
"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Згодом з'явилась інформація про те, що під завалами пошкодженого будинку рятувальники виявили ще тіло 72-річної жінки.
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