Дві людини загинули внаслідок російського обстрілу Ізюмського району

20 жовтня окупанти обстріляли село Новоплатонівка Ізюмського району Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській ОВА.

Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, було пошкоджено приватний житловий будинок.

"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Згодом з'явилась інформація про те, що під завалами пошкодженого будинку рятувальники виявили ще тіло 72-річної жінки.

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