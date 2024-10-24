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Новини
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Темпи евакуації з Куп’янщини знижуються, дві родини з дітьми переховуються, - Синєгубов

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Попри напружену ситуацію, темпи евакуації з лівого берега річки Оскіл у Куп’янському районі знижуються.

Про це в коментарі журналістам увечері 24 жовтня сказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"По лівому берегу ситуація вкрай напружена. Ми продовжуємо евакуацію. На жаль, темпи її дещо знижуються. Щоденно вивозимо від 100 до 150 людей", - сказав Синєгубов.

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За його даними, на найбільш небезпечних територіях Куп’янського району залишаються близько 2,5 тис. жителів. Родин із дітьми там уже не мало бути.

"Однак сьогодні дізналися, що дві сім’ї залишаються, фактично переховують дітей від примусової евакуації. По цих сім’ях будемо працювати з Нацполіцією, місцевими органами влади в окремому порядку", - сказав Синєгубов.

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Примусова евакуація родин із дітьми з Борівської громади Ізюмського району має завершитися за два тижні, після чого, можливо, прийматиметься рішення про евакуацію всього населення.

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2347) Синєгубов Олег (859) Куп’янськ (812)


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Не було би евакуація, якби вчасно зробили фортифікацію!!!
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24.10.2024 21:06 Відповісти
Захист Куп"янська теж проібав? - по всьому фронту одна хрень
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24.10.2024 21:11 Відповісти
у кіма є подружаня, сосна. а у синєгубова є?
ну, є люди, і не хочуть в україну. чекають кацапів.
то, що, знайти та розстріляти?
я не розумію цієї синегубової упоротості!
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24.10.2024 21:30 Відповісти
Примусова евакуація, примусова мобілізація..... та нє, це мабуть кацапське ІПСО

https://informator.ua/uk/zelenskiy-nazvav-ukrajinu-odniyeyu-z-naydemokratichnishih-krajin-yevropi-i-nazvav-vinnogo-v-obmezhenni-prav-cholovikiv Зеленський назвав Україну однією з найдемократичніших країн Європи
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24.10.2024 21:40 Відповісти
Переховуються ,бо так хочуть.Поху@.
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24.10.2024 21:42 Відповісти
Не треба всіх називати «ждунами».
У 1921, як що я не помиляюся, мій Дід зі своїм підрозділом з тачанкою заїхам додому, хотів забрати Бабуню мою з дітьми. І казав, що червоні за ними йдуть по п'ятах.
А Бабуня не захотіла. Сказала, як що мене і вб'ють, то хай вб'ють і моїй хаті.
До речі, її таки вбили.
Війна вона така. Декому немає куди бігти, за всіх не можна сказати однаково.

А зараз геть вся Україна - nice place to be - from.
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25.10.2024 00:02 Відповісти
 
 