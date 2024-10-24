Темпи евакуації з Куп’янщини знижуються, дві родини з дітьми переховуються, - Синєгубов

Попри напружену ситуацію, темпи евакуації з лівого берега річки Оскіл у Куп’янському районі знижуються.

Про це в коментарі журналістам увечері 24 жовтня сказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"По лівому берегу ситуація вкрай напружена. Ми продовжуємо евакуацію. На жаль, темпи її дещо знижуються. Щоденно вивозимо від 100 до 150 людей", - сказав Синєгубов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському напрямку розширюється зона бойових дій, - Синєгубов

За його даними, на найбільш небезпечних територіях Куп’янського району залишаються близько 2,5 тис. жителів. Родин із дітьми там уже не мало бути.

"Однак сьогодні дізналися, що дві сім’ї залишаються, фактично переховують дітей від примусової евакуації. По цих сім’ях будемо працювати з Нацполіцією, місцевими органами влади в окремому порядку", - сказав Синєгубов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авіаудар по Куп’янську: Загинула жінка. Постраждали 11 осіб (оновлено). ФОТОрепортаж

Примусова евакуація родин із дітьми з Борівської громади Ізюмського району має завершитися за два тижні, після чого, можливо, прийматиметься рішення про евакуацію всього населення.