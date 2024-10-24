Темпи евакуації з Куп’янщини знижуються, дві родини з дітьми переховуються, - Синєгубов
Попри напружену ситуацію, темпи евакуації з лівого берега річки Оскіл у Куп’янському районі знижуються.
Про це в коментарі журналістам увечері 24 жовтня сказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"По лівому берегу ситуація вкрай напружена. Ми продовжуємо евакуацію. На жаль, темпи її дещо знижуються. Щоденно вивозимо від 100 до 150 людей", - сказав Синєгубов.
За його даними, на найбільш небезпечних територіях Куп’янського району залишаються близько 2,5 тис. жителів. Родин із дітьми там уже не мало бути.
"Однак сьогодні дізналися, що дві сім’ї залишаються, фактично переховують дітей від примусової евакуації. По цих сім’ях будемо працювати з Нацполіцією, місцевими органами влади в окремому порядку", - сказав Синєгубов.
Примусова евакуація родин із дітьми з Борівської громади Ізюмського району має завершитися за два тижні, після чого, можливо, прийматиметься рішення про евакуацію всього населення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну, є люди, і не хочуть в україну. чекають кацапів.
то, що, знайти та розстріляти?
я не розумію цієї синегубової упоротості!
https://informator.ua/uk/zelenskiy-nazvav-ukrajinu-odniyeyu-z-naydemokratichnishih-krajin-yevropi-i-nazvav-vinnogo-v-obmezhenni-prav-cholovikiv Зеленський назвав Україну однією з найдемократичніших країн Європи
У 1921, як що я не помиляюся, мій Дід зі своїм підрозділом з тачанкою заїхам додому, хотів забрати Бабуню мою з дітьми. І казав, що червоні за ними йдуть по п'ятах.
А Бабуня не захотіла. Сказала, як що мене і вб'ють, то хай вб'ють і моїй хаті.
До речі, її таки вбили.
Війна вона така. Декому немає куди бігти, за всіх не можна сказати однаково.
А зараз геть вся Україна - nice place to be - from.