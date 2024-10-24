Авіаудар по Куп’янську: Загинула жінка. Постраждали 11 осіб (оновлено). ФОТОрепортаж

Вранці 24 жовтня окупанти вдарили по місту Куп’янськ, попередньо, ОДАБ-1500. Авіабомба влучила біля магазину на ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області

П’ять жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Частково зруйнована двоповерхова будівля на ринку, пошкоджено 12 торгівельних кіосків, дитсадок, житлові будинки, адміністративна будівля.

Поліцейські допомогли рятувальникам дістати людей з-під завалів та надали їм допомогу. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Згодом начальник харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 9.

"Травмовані віком від 40 до 71 року. Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна особа у важкому стані, троє - в середньому", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов о 13:44 повідомив, що за оновленими даними загинула 73-річна жінка.

"Раніше поранену жінку ушпиталили, але врятувати не вдалось. Кількість постраждалих збільшилась до 11. Серед них 8 жінок та 3 чоловіків.

Попередньо, ворог застосував термобаричний боєприпас ОДАБ-1500", - зазначив він.

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